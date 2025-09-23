Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση αγωνιστεί και να ανακτήσει όλα τα εδάφη της.

Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, «και είναι η ώρα η Ουκρανία να δράσει».

Τόνισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στο ΝΑΤΟ, για να τα κάνει η συμμαχία ότι θέλει.

