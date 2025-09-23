Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε δηκτικά τη χθεσινή συνέντευξη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Fox News, όπου εκείνος ανέφερε: «Αν θυμάστε, ο κ. Τραμπ είπε: "Θα τερματίσω τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας". Τελείωσε; Συνεχίζεται ακόμα. Ομοίως, είπε: "Θα τερματίσω τον πόλεμο της Γάζας". Τελείωσε; Όχι».

Η απάντηση του Ρούμπιο υπήρξε αιχμηρή, καθώς με μία φράση υποβάθμισε τις αιτιάσεις του Ερντογάν και παρουσίασε τον Τραμπ ως τον μοναδικό διαμεσολαβητή με πραγματική ισχύ. Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, ο Ρούμπιο τόνισε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εργάστηκε σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας» για να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Ο Ρούμπιο δεν σταμάτησε εκεί. «Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, έρχονται στον Λευκό Οίκο». Και πρόσθεσε: «Ο Ερντογάν έρχεται στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Όλοι θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο, να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ και να λύσει τα προβλήματα. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν ηγέτες που τηλεφωνούν και παρακαλάνε: "Μπορούμε να σφίξουμε το χέρι του προέδρου για πέντε λεπτά;" Αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας ηγέτης που όλοι χρειάζονται για την επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων».

Η αιχμή της Χαμάς

Και για του λόγου το αληθές..., ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην επιστολή της Χαμάς προς τον Τραμπ.

«Η Χαμάς δεν έστειλε επιστολή στη Γαλλία, η Χαμάς δεν έστειλε επιστολή σε καμία άλλη χώρα. Η Χαμάς σαφώς έστειλε επιστολή στον Τραμπ. Επειδή ακόμη και μια κακή ομάδα όπως η Χαμάς γνωρίζει ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος που έχει τη δύναμη να επιλύει και να επηρεάζει».

