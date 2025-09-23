Το πέρασμα Άλενμπι σχεδιάζει να κλείσει το Ισραήλ, τη μοναδική δίοδο μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, από αύριο, Τετάρτη 24/9, και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα 23/9 η παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Περάσματα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ισραηλινή Υπηρεσία Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για το συνοριακό πέρασμα, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Εκρήξεις σε σπίτια - Εκτός λειτουργίας νοσοκομεία

Νωρίτερα σήμερα, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησαν οχήματα γεμάτα εκρηκτικά στις συνοικίες Σάμπρα και Τελ αλ Χάουα, την ώρα που τα άρματα μάχης προωθούνταν στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Κάτοικοι δήλωσαν ότι οι εκρήξεις κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια και δρόμους.

Τρία νοσοκομεία τέθηκαν χθες Δευτέρα 22/9 εκτός λειτουργίας λόγω των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο το υγειονομικό σύστημα στη Γάζα και στερώντας από τους κατοίκους την ιατρική φροντίδα, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές.

Διαβάστε επίσης: Ερντογάν στο FoxNews: Δεν θεωρώ τρομοκρατική οργάνωση την Χαμάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: CNN