Με μια σαφή και επίσημη ανακοίνωση, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας προειδοποιεί για τους σοβαρούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά ή εμπορία ακινήτων στα κατεχόμενα της Κύπρου. Η τοποθέτηση αυτή, που εκδόθηκε έπειτα από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και τις καταγγελίες της e-enimerosi, έφερε για πρώτη φορά το ζήτημα στο επίκεντρο της γερμανικής διπλωματίας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι ιδιοκτησιακές δομές στο βόρειο τμήμα του νησιού είναι «ασαφείς» και όσοι εμπλέκονται σε αγοραπωλησίες εκτίθενται σε ποινικές και αστικές διώξεις από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Η αγοραπωλησία ακινήτων στην Κύπρο συνδέεται με σημαντικούς κινδύνους, ιδίως στο βόρειο τμήμα, όπου μπορεί να επιβληθεί ακόμη και ποινή φυλάκισης», αναφέρει χαρακτηριστικά το Βερολίνο.

Παράλληλα, το Γερμανικό ΥΠΕΞ επαναβεβαιώνει την αναγνώριση μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ψευδοκράτος. Η θέση αυτή στηρίζεται στα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία καταδικάζουν την ανακήρυξη της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η προειδοποίηση προς εταιρείες και ιδιώτες που επιχειρούν ή σχεδιάζουν επενδύσεις στα κατεχόμενα: η ευθύνη για τυχόν διώξεις ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί πλήρη δικαιώματα να κινηθεί νομικά εναντίον τους.

Η τοποθέτηση της Γερμανίας έρχεται να ενισχύσει την επίσημη γραμμή της Λευκωσίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταγγείλει επανειλημμένα τις προσπάθειες νομιμοποίησης του σφετερισμού περιουσιών μέσω της προώθησης επενδύσεων στα κατεχόμενα. Πρόκειται για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που αυξάνει την πολιτική πίεση προς όσους επιχειρούν να παρακάμψουν το διεθνές δίκαιο στο Κυπριακό.