Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε απόψε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από το Παρίσι.

«Ήρθε ο καιρός της ειρήνης» δήλωσε ο Μακρόν κατά την έναρξη της συνόδου για τη λύση των δύο κρατών, στην οποία συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, μία ημέρα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Γαλλία αναγνωρίζει «το Κράτος της Παλαιστίνης» (…) «για την ειρήνη» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ