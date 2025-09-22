Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

«Η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στη Βενεζουέλα δεν έχει αλλάξει»

Η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Βενεζουέλα «δεν έχει αλλάξει» και «θεωρούμε ότι το καθεστώς του (Νικολάς) Μαδούρο δεν είναι νόμιμο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αφού ο Βενεζουελάνος πρόεδρος πρότεινε διάλογο με τις ΗΠΑ.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον παρέλαβε μια επιστολή του Μαδούρο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιείχε «πολλά ψέματα» και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος «να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να βάλει τέλος στο παράνομο εμπόριο φονικών ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ».

Η επιστολή αυτή, με την οποία ο Μαδούρο ζητούσε απευθείας συνομιλίες, στάλθηκε μετά το πρώτο αμερικανικό πλήγμα σε ένα πλοίο από τη Βενεζουέλα που σύμφωνα με τον Τραμπ μετέφερε διακινητές ναρκωτικών.

