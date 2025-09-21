Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία αποτελεί «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανακοίνωσή του, στην πρώτη αντίδρασή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.
«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ο Νετανιάχου τόνισε ότι η απάντηση του Ισραήλ στην κίνηση των Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας, θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Παράλληλα, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αναπτύσσει εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.
Πηγή: skai.gr