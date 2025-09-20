Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

"Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις", δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Πάντως, ειδικοί κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά έξυπνη επίθεση η οποία κατόρθωσε να παραλύσει ταυτόχρονα κρίσιμα συστήματα σε διαφορετικά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες. Πρόκειται για μια αλυσίδα χτυπημάτων που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα μιας χώρας.

Ουρές και ταλαιπωρία προκλήθηκε για τους επιβάτες μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε το ηλεκτρονικό σύστημα check-in και αποσκευών της Collins Aerospace, με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία να γίνεται χειροκίνητα. Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ οι καθυστερήσεις ξεπερνούν την μία ώρα.

«Δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα για το πόση θα είναι η καθυστέρηση, αλλά εν τω μεταξύ, άκουσα ότι η πτήση μας θα αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες αργότερα», αναφέρει τουρίστρια στο Αεροδρόμιο Βρυξελλών.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει λογισμικό check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου στις Βρυξέλλες τονίζει πως «το πρόβλημα προέκυψε χθες το βράδυ μετά από μια κυβερνοεπίθεση και τώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων».

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος:

«Να θυμίσω ότι οι κυβερνοεγκληματίες που κάνουν τέτοιες επιθέσεις πολλές φορές στοχεύουν για παράδειγμα σε χρήματα με τη μορφή του ransomware δηλαδή του λυτρισμικού για παράδειγμα που είναι συνηθισμένες επιθέσεις,γενικότερα μπορεί και για άλλους λόγους μπορεί να φέρουν αναστάτωση ουσιαστικά να αποσυντονίσουν».

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών είναι αυτό που έχει επηρεαστεί περισσότερο, ενώ η αποκατάσταση των λειτουργιών δεν φαίνεται να επιδιορθώνεται άμεσα. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έσπευσαν να ενημερώσουν πως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματισμένο ταξίδι για σήμερα, καλούνται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί.

Πολύωρες αναμονές και ταλαιπωρίες στο Χίθροου

Χαοτικές καταστάσεις αντιμετωπίζουν οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Χίθροου με επτά πτήσεις να έχουν ακυρωθεί προς στιγμήν, ενώ έχουν σημειωθεί 300 καθυστερήσεις.

Η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες είναι τεράστια με τους επιβάτες να καταγγέλουν ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση.

Μάλιστα, μια γυναίκα αναφέρει ότι είναι εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο για πάνω από 10 ώρες.

Επηρεάζεται και το αεροδρόμιο του Δουβλίνου

Στα αεροδρόμια τα οποία επηρεάζονται έχει προστεθεί και αυτό του Δουβλίνου.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί οδηγία προς αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τις αναχωρήσεις τους από συγκεκριμένο αεροδρόμιο κατά 50% μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις από τις πόλεις στις οποίες έχουν πληγεί αεροδρόμια τα οποία έχουν πληγεί. Η τελευταία πτήση που έφτασε από Βρυξέλλες ήρθε με καθυστέρηση δύο ωρών. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στις πτήσεις από το Χίθροου αλλά και από το Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters, ΕΡΤ