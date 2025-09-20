Μεγάλες καθυστερήσεις, ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων σημειώνονται σε αεροδρόμια της Ευρώπης μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε λογισμικό της εταιρείας Collins Aerospace που είναι υπεύθυνη για το αυτοματοποιημένο σύστημα check-in και την επιβίβαση σε αεροσκάφη πολλών αεροπορικών εταιρειών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας πρόκειται για κακόβουλη επίθεση στο λογισμικό της.

«Έχουμε επίγνωση της διακοπής η οποία σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο…. Έχει γίνει σε επιλεγμένα αεροδρόμια… Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε μεταξύ άλλων η εταιρεία RTX στην οποία ανήκει η Collins Aerospace,

Σύμφωνα με την RTX «ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες».

Μεταξύ των αεροδρόμιων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι το Χίθροου στο Λονδίνο, το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελών και του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο.

Από το πρωί τα αεροδρόμια το ένα μετά το άλλο με ανακοινώσεις του γνωστοποιούν το πρόβλημα τονίζοντας πως αυτό θα έχει «μεγάλο αντίκτυπο» στην εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές και στα τρία αεροδρόμια.

Η FlightAware, που έχει την μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Κυριακής.

Τα αεροδρόμια συμβουλεύουν όσους έχουν προγραμματισμένα ταξίδια να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία.

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση καθώς έρχεται μερικές ημέρες μετά τις ρωσικές εναέριες παραβιάσεις σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές. Παράλληλα θυμίζουν πως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια «ελαττωματική» ενημέρωση λογισμικού είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Πάνω από 140 οι καθυστερήσεις στo Χίθροου σύμφωνα με FlightAware



Πάνω από 140 καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο είχαν καταγράψει καθυστερήσεις ως τις 11:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Κύπρου)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας πρόκειται για κακόβουλη επίθεση στο λογισμικό της.

«Έχουμε επίγνωση της διακοπής η οποία σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο…. Έχει γίνει σε επιλεγμένα αεροδρόμια… Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε μεταξύ άλλων η εταιρεία RTX στην οποία ανήκει η Collins Aerospace. Σύμφωνα με την RTX «ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες».

Μεταξύ των αεροδρόμιων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι το Χίθροου στο Λονδίνο, το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελών και του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο.

Από το πρωί τα αεροδρόμια το ένα μετά το άλλο με ανακοινώσεις του γνωστοποιούν το πρόβλημα τονίζοντας πως αυτό θα έχει «μεγάλο αντίκτυπο» στην εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές και στα τρία αεροδρόμια.

Η FlightAware, που έχει την μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Κυριακής.

Χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρούνται στο αεροδρόμιο του Βερολίνου

Μεγάλες ουρές σχηματίζονται σήμερα στο αεροδρόμιο του Βερολίνου με πολλές χιλιάδες επιβατών να ταλαιπωρούνται, εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης που σημειώθηκε στα συστήματα check-in, όπως συνέβη και στα αντίστοιχα συστήματα των αεροδρομίων των Βρυξελλών και Χίθροου του Λονδίνου.

Αποτέλεσμα, οι σημαντικές καθυστερήσεις των πτήσεων και ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Βερολίνου «για την ώρα προσπαθούμε να εργασθούμε με τυπωμένες σε χαρτί λίστες και στυλό, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους επιβάτες. Και όλα αυτά καταλήγουν στις καθυστερήσεις των πτήσεων».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει το πότε θα λυθεί το πρόβλημα.

Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου δημιουργήθηκε επιτροπή κρίσεων, ώστε να επαναφέρει το γρηγορότερο δυνατό τα συστήματα σε λειτουργία.

Να σημειωθεί πως εχθές βράδυ στις 22.00 (τ. ώ. Γερμανίας) υπήρξε ανάλογη κυβερνοεπίθεση στα τοπικά αεροδρόμια των πόλεων Μίνστερ και Όσναμπρουκ.

Από τις σημερινές κυβερνοεπιθέσεις δεν επηρεάστηκαν τα δύο μεγάλα γερμανικά αεροδρόμια, αυτά της Φρανκφούρτης και του Μονάχου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΚΥΠΕ