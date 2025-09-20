Πάνω από εννέα πτήσεις ακυρώθηκαν ενώ παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε αρκετές νωρίς το πρωί για τουλάχιστον μία ώρα στο αεροδρόμιο Βρυξελλών λόγω της κυβερνοεπίθεσης σε πάροχο υπηρεσιών αεροδρομίου, η οποία επηρέασε και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Μέχρι τις 7:00 π.μ. τοπική ώρα (08:00 ώρα Κύπρου), εννέα πτήσεις είχαν ακυρωθεί, ενώ άλλες δεκαπέντε καθυστερούσαν τουλάχιστον μία ώρα.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, με ακυρώσεις και καθυστερήσεις να συνεχίζονται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο αναχωρήσεων το πρωί του Σαββάτου.

Το αεροδρόμιο συμβουλεύει τους επιβάτες να προσέρχονται μόνο εάν η πτήση τους έχει επιβεβαιωθεί και να παρακολουθούν τα κανάλια πληροφόρησης του αεροδρομίου για ενημερώσεις. Επιπλέον, ζητείται από τους επιβάτες να βρίσκονται στο αεροδρόμιο έγκαιρα: δύο ώρες πριν για πτήσεις εντός Σένγκεν και τρεις για πτήσεις εκτός Σένγκεν.

Το Αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου επιβεβαίωσε ότι επηρεάστηκε έμμεσα από την κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να προκύψουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες check-in και επιβίβασης. «Το αεροδρόμιο δεν ήταν ο άμεσος στόχος της επίθεσης, αλλά επηρεάστηκε έμμεσα», ανέφερε η διοίκηση σε ανακοίνωση της.

Το Αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου εξέδωσε ανακοίνωση για τους επιβάτες, όπου αναφέρει ότι «η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης για αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στους επιβάτες αναχώρησης».

«Ενώ ο πάροχος εργάζεται για την ταχεία επίλυση του προβλήματος, συμβουλεύουμε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της αεροπορικής εταιρείας πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο», προστίθεται.

«Παρακαλούμε να μην προσέρχεστε νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από πτήση μακράς διαδρομής ή δύο ώρες πριν από εγχώρια πτήση. Προσωπικό είναι διαθέσιμο στις περιοχές check-in για να βοηθήσει και να ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποια άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια επηρεάζονται από την κυβερνοεπίθεση. Οι αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ομαλοποίηση της λειτουργίας των αεροδρομίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ