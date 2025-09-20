Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε σήμερα την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (...) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ,», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου», συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η χώρα της Βαλτικής έκανε λόγο χθες Παρασκευή για παραβίαση «θράσους άνευ προηγουμένου» από τρία ρωσικά μαχητικά και πρόσθεσε πως ζήτησε από το NATO, του οποίου είναι κράτος μέλος, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, του ιδρυτικού κειμένου της στρατιωτικής συμμαχίας, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής σε βάρος κάποιου από τα μέλη της.

Το συμβάν εγγράφεται στο πλαίσιο των ολοένα πιο οξυμένων εντάσεων ανάμεσα στη Ρωσία και χώρες μέλη του NATO.

Την περασμένη εβδομάδα, κάπου είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τρία από τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση στη Βαρσοβία, καταρρίφθηκαν από πολωνικά αεροσκάφη και ολλανδικά καταδιωκτικά F-35 — γεγονός άνευ προηγουμένου από ιδρύσεως NATO, το 1949. Μερικές ημέρες αργότερα, η Ρουμανία κατήγγειλε με τη σειρά της παραβίαση του δικού της εναέριου χώρου από ρωσικό drone.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ