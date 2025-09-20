Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO, οι οποίες αργότερα ανακοίνωσαν τον τερματισμό της επιχείρησης.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε νωρίτερα η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Στις 06:40 (ώρα Ουκρανίας και Κύπρου), είχε κηρυχτεί από την ουκρανική πολεμική αεροπορία συναγερμός για ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Κύπρου), οι πολωνικές και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις τερμάτισαν την επιχείρηση, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας σταμάτησαν, ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Οι ενέργειες αυτές ήταν «προληπτικές και αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ