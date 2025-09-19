«Δεν θα παραδώσουμε ούτε μια πέτρα από τα Ιεροσόλυμα», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, διατηρώντας την ένταση με το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό του Μπεζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος του είχε πει «Η Ιερουσαλήμ δεν είναι δική σου». Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι «η Τουρκία γράφει νέες σελίδες δόξας στην αμυντική βιομηχανία»

Μιλώντας στο TEKNOFEST στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η χώρα του έχει επιτύχει «σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία και ειδικά στην αμυντική βιομηχανία», παρά τα εμπάργκο που έχει αντιμετωπίσει.

«Φτάσαμε ως εδώ με αίμα, ιδρώτα και θυσίες. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα· το κατακτήσαμε με επιμονή και πίστη», είπε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η χώρα του είναι πλέον 11η στον κόσμο στις αμυντικές εξαγωγές, στις τρείς πρώτες σε UAV και UCAV, και ανάμεσα στις δέκα χώρες που έχουν σχεδιάσει και παράγει τα δικά τους πολεμικά πλοία. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη ένταξη του συστήματος «Steel Dome» με 47 οχήματα στο οπλοστάσιο.

Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η Άγκυρα προχωρά σε νέα βήματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Ιερουσαλήμ είναι τιμή»

-------------------------------

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν επανέλαβε την θέση της Τουρκίας για την Ιερουσαλήμ.

«Η Ιερουσαλήμ είναι η τιμή, η αξιοπρέπεια και η περηφάνια όλης της ανθρωπότητας. Δεν θα παραδώσουμε ούτε την επιγραφή της Σιλωάμ, ούτε μια από την Ιερά Πόλη. Είμαστε οι απόγονοι του Σουλτάνου Αμπντουλχαμίτ και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο», δήλωσε.

Κατηγόρησε τους «εμπόρους αίματος» ότι επιτίθενται στην Τουρκία επειδή «δίνει ελπίδα στους καταπιεσμένους και φόβο στους καταπιεστές», ενώ επανέλαβε πως η Άγκυρα θα συνεχίσει τον αγώνα «μέχρι την ίδρυση ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967».

Διαβάστε επίσης: «Κλείδωσε» για τις 25 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν

Πηγή: ΚΥΠΕ