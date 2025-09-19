Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και ότι αναμένει να ολοκληρώσουν συμφωνίες για το εμπόριο και τον στρατό.

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16, και τη συνέχιση των συζητήσεων για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε θετικά,» έγραψε στο Truth Social.