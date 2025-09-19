Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο X.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Υπενθυμίζεται ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 παραβίασαν σήμερα τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το Ταλίν, εν μέσω μιας ολοένα και πιο τεταμένης ατμόσφαιρας στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Η εσθονική κυβέρνηση τόνισε σήμερα ότι τα τρία μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα αυτή στην Βαλτική.

Σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν είχε αναφέρει τον Μάιο ότι η Μόσχα είχε στείλει για λίγο ένα μαχητικό στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια προσπάθειας να εμποδίσει δεξαμενόπλοιο με προορισμό τη Ρωσία, το οποίο θεωρείται ότι ανήκει σε «σκιώδη στόλο» που παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

Σημειώνεται ότι μετά την αύξηση των περιστατικών παραβίασης από τη Ρωσία σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία αποφάσισε τη λήψη μέτρων.

Ειδικότερα, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σχεδόν 20 ρωσικά drones, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας. Το περιστατικό ανέδειξε σοβαρά κενά στην αεράμυνα της Ευρώπης, προκαλώντας εκκλήσεις για τη δημιουργία «τείχους drones» στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Και η Ρουμανία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο ότι drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της, την ώρα ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα και πλησίασαν να καταρρίψουν το drone, το οποίο πετούσε πολύ χαμηλά, πριν τελικά εγκαταλείψει τον εναέριο χώρο της χώρας και επιστρέψει στην Ουκρανία, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Ιονουτ Μοστεάνου.

«Πολύ επικίνδυνη πρόκληση» χαρακτηρίζει η Κάγια Κάλας την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

Διαβάστε επίσης: Τατάρ: «Προέκταση του ΕΛΑΜ ο Χριστοδουλίδης»- Θέτει θέμα συνεργασίας σε ΓΓ ΟΗΕ

Με πληροφορίες από Reuters, Σκάι