Τα ζητήματα της αποναρκοθέτησης, της αντιμετώπισης πυρκαγιών και σεισμών και την «απροθυμία» της ε/κ πλευράς να συνεργαστεί σε αυτούς τους τομείς, θα θέσει στην Νέα Υόρκη, ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, λέγοντας ότι θα έχει συνάντηση ο ίδιος με τον ΓΓ του ΟΗΕ και θα παραστεί στην τριμερή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει ότι μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή χθες στον παράνομο «Μπαϊράκ», ο κ. Τατάρ είπε ότι ο ίδιος εργάζεται για να βρεθεί κοινό έδαφος, αλλά η ε/κ πλευρά δεν βοηθά στην ανάπτυξη των σχέσεων, κατά τον ισχυρισμό του.

Γίνονται συλλήψεις και δεν είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε συζητήσεις για τα θέματα περιουσίας και περιουσιακού, πρόσθεσε, εννοώντας τις συλλήψεις από την αστυνομία της ΚΔ για τον σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. Επανέλαβε ότι αυτό το θέμα θα λυθεί μέσω της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας». «Μια μέθοδος ανταλλαγής θα μπορούσε να είναι μια ριζική λύση» πρόσθεσε.

Μιλώντας για την έκθεση που θα ετοιμάσει η Προσωπική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι βλέπει και εκτιμά τις προσπάθειες της κ. Ολγκίν. Γνωρίζει η κ. Ολγκίν, συνέχισε, ότι η ε/κ πλευρά δεν θέλει να ανοίξει νέα οδοφράγματα και πρόσθεσε ότι οι συναντήσεις της νεοσύστατης Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας είναι επιτυχημένες και οι τεχνικές επιτροπές εργάζονταν επίσης αποτελεσματικά.

Εισήγαγαν, είπε, μια νέα πολιτική στο Κυπριακό, καθώς μετά τα το Σχέδιο Ανάν και τη διαδικασία του Κραν Μοντάνα, κατέστη σαφές ότι το ζήτημα της ομοσπονδίας έπρεπε να κλείσει και η επιμονή των Ελληνοκυπρίων για «μηδέν στρατεύματα, μηδέν εγγυήσεις» δεν θα τελείωνε.

Με το νέο παράδειγμα, είπε - εννοώντας το μοντέλο για λύση δύο κρατών - ματαίωσαν το σχέδιο για την κατάργηση του δικαιώματος της Τουρκικής Δημοκρατίας από εγγυήτρια χώρα και την αποχώρηση του τουρκικού στρατού από το νησί.

Ο τ/κ «λαός» είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία στο νησί εδώ και αιώνες, η τ/κ πλευρά είναι επίσης ιδρυτικός εταίρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει δικαιώματα στο νησί και πρόοδος μπορεί να σημειωθεί μόνο εάν αυτό γίνει αποδεκτό, ανέφερε.

Για το ζήτημα των οδοφραγμάτων είπε ότι πήρε πολλές φορές την πρωτοβουλία για διάνοιξη οδοφράγματος στη Μια Μηλιά και την Λουρουτζίνα, αλλά η ε/κ πλευρά θέλει δίοδο μέσω νεκρής ζώνης σε Πυρόι και Κόκκινα, καθώς, όπως ανέφερε, οι Ε/κ θέλουν έδαφος της νεκρής ζώνης. «Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιούν δρόμους στην νεκρή ζώνη, γιατί θα απαιτήσουν γη στο μέλλον» πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην περιοχή και αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία είπε ότι «η νότια Κύπρος έχει πλέον παραδοθεί. Οι βρετανικές βάσεις, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και τώρα το Ισραήλ είναι εδώ με όλο τον στρατιωτικό τους εξοπλισμό».

Για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει και η ενέργεια να μεταφέρεται μέσω της Τουρκίας.

Για τα παιδιά μικτών γάμων, ο κ. Τατάρ είπε ότι είναι λάθος να γίνονται διακρίσεις μεταξύ παιδιών και νέων. «Είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά που γεννιούνται εδώ σαν να είναι εισβολείς. Αυτή είναι η απόφαση της ε/κ διοίκησης, όχι της ΕΕ» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο σήμερα, μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο κ. Τατάρ είπε ότι πάντα πίστευε σε δύο κράτη και πως οι Τ/κ είναι ξεχωριστός «λαός». «Λέω 'δύο κράτη' εδώ και πέντε χρόνια. Η ένταξη στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα για την αναγνώριση της τδβκ και ν’ ακουστεί η δίκαιη φωνή της» είπε αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. «Θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία αφού λάβουμε περαιτέρω έγκριση (ΣΣ: επανεκλεγεί στις «προεδρικές εκλογές»). Δεν μπορείτε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω» συνέχισε.

Μια συμφωνία, συνέχισε, μπορεί να επιτευχθεί μόνο «με δύο κυριαρχίες» και οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να είναι σε αυτό ενωμένοι. «Μετά το Σχέδιο Ανάν, όταν η άλλη πλευρά εγκατέλειψε τον τότε Ταλάτ, η πολιτική των δύο κρατών θα έπρεπε να είχε τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Ο Μουσταφά Ακιντζί κατέβαλε επίσης προσπάθειες και έγιναν κάποιες παραχωρήσεις. Αλλά ο εγωισμός των Ελληνοκυπρίων και η αντίληψή τους για εμάς ως κοινότητα οδήγησαν σε αυτή τη συμφωνία. Τώρα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη» είπε, ενώ αναφερόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μίλησε για «ρατσισμό», για να συνεχίζει, λέγοντας ότι «το ΕΛΑΜ και παρόμοια στοιχεία αυξάνονται και ο Χριστοδουλίδης είναι προέκτασή τους» κατά την έκφρασή του. «Η προπαγάνδα τους για τον κατασκευαστικό τομέα και τα πανεπιστήμιά μας συνεχίζεται. Ο μόνος στόχος τους είναι να μας απομονώσουν» ισχυρίστηκε.

Για τον ανθυποψήφιό του και το ΡΤΚ, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι το ΡΤΚ, κατά την διάρκεια της θητείας Ερχιουρμάν ως «πρωθυπουργού» δεν μπόρεσε να υπογράψει ούτε ένα πρωτόκολλο (με την Τουρκία) και, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της «βουλής» όταν μίλησε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο κ. Τατάρ είπε επίσης ότι μπορεί να μην υπάρχει «διπλωματική αναγνώριση» του ψευδοκράτους, αλλά γίνονται κάποια βήματα για την αναγνώριση στον αθλητισμό, το εμπόριο και την εκπαίδευση. «Φυσικά, η τδβκ θα αναγνωριστεί. Δύο ξεχωριστά κράτη, ο λαός, η δημοκρατία και η εξουσία θα αναγνωριστούν. Το ουσιαστικό στοιχείο είναι ο λαός και η Δημοκρατία της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στην πρωτοβουλία και την κρίση των άλλων», πρόσθεσε ο κ. Τατάρ.

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις Ερντογάν για τις «εκλογές» στα κατεχόμενα εν πτήση από το Κατάρ στην Τουρκία προ ημερών, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θα έλεγε ‘επιλέξτε αυτόν ή εκείνο’, αλλά εάν η βούληση του «λαού» δείξει αυτόν (τον Τατάρ), τότε θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. «Ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει.

«Αλλά τι λέει ο Ερντογάν; Λέει ότι έχει εγγυήσεις. Ομοσπονδία σημαίνει μηδέν στρατιώτες, μηδενικές εγγυήσεις. Αφού η μητέρα πατρίδα το λέει, ο λαός πρέπει τώρα να το αξιολογήσει και αυτό. Ο κόσμος έχει αλλάξει και παίζονται παγκόσμια παιχνίδια. Η τδβκ είναι επίσης πολύ σημαντική για την Τουρκία και αυτή ζητά πολιτική δύο κρατών και όχι μια οποιαδήποτε λύση», κατέληξε ο κ. Τατάρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ