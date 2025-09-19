Το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το τέλος του θρυλικού Ozzy Osbourne φέρνει στο φως τις τελευταίες του λέξεις λίγο πριν από την τελευταία του συναυλία, μια βαθιά συγκινητική ματιά στη μάχη του με την υγεία, τη μουσική και την αποδοχή του τέλους.

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ “Ozzy: No Escape From Now”, που θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου από την Paramount+, αποτελεί έναν συγκλονιστικό αποχαιρετισμό στον «Πρίγκιπα του Σκότους», λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατό του. Με άξονα τα τελευταία του λόγια πριν την τελική του εμφάνιση, το ντοκιμαντέρ ρίχνει φως όχι μόνο στη μουσική του πορεία, αλλά και στη σκληρή προσωπική του μάχη με την υγεία.



Ο ίδιος ο Ozzy, μιλώντας στην κάμερα στην τελευταία του live εμφάνιση, δηλώνει: «Ήταν η τελευταία φορά. Δεν ήξερα αν θα το ξανακάνω ποτέ. Αν είναι να φύγω, ας είναι με μουσική».

Η σύζυγός του Sharon, τα παιδιά τους και παλιοί του συνεργάτες, όπως ο Tony Iommi και ο Slash, μιλούν με συγκίνηση για τις τελευταίες του στιγμές, τις δημιουργικές εξάρσεις μέσα από τον πόνο, αλλά και την εσωτερική του πάλη με την κατάθλιψη και την ανημποριά λόγω του Πάρκινσον.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει υλικό από στούντιο, συναυλίες, αλλά και την τελευταία του εμφάνιση στο Birmingham, που σήμανε το τέλος μιας εποχής. Πέρα από τον Ozzy-θρύλο, ξεδιπλώνεται ο Ozzy-άνθρωπος, ένας πατέρας, σύζυγος και καλλιτέχνης που έδωσε τα πάντα μέχρι την τελευταία του νότα.

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ

Πηγή: ΕΡΤ