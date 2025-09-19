Ένας δεύτερος μετανάστης απελάθηκε σήμερα από τη Βρετανία στη Γαλλία στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, αφού χθες Πέμπτη δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη πτήση (…) με έναν μετανάστη που δεν είχε δικαίωμα να μείνει εδώ και ο οποίος απελάθηκε», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Πίτερ Κάιλ στο ITV News.

Ένας πρώτος μετανάστης από την Ινδία απελάθηκε χθες στο πλαίσιο της γαλλοβρετανικής συμφωνίας «ένας μέσα ένας έξω» που υπεγράφη το καλοκαίρι μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και αφορά τους μετανάστες που φτάνουν στις βρετανικές αρχές διασχίζοντας τη Μάγχη.

Ο μετανάστης που απελάθηκε σήμερα είναι σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης πολίτης Ερυθραίας, του οποίου δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε χθες την προσφυγή κατά της απέλασής του. Αναχώρησε με κανονική πτήση της Air France. Ο άνδρας αυτός είχε φτάσει στη Βρετανία στις αρχές Αυγούστου, αφού διέσχισε τη Μάγχη.

Όπως μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τρία πλοιάρια που μετέφεραν μετανάστες αναχώρησαν σήμερα το πρωί από τις γαλλικές ακτές.

Περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι έχουν φτάσει από τις αρχές του έτους στις βρετανικές ακτές από τη Γαλλία διασχίζοντας τη Μάγχη, αριθμός ρεκόρ για αυτή την περίοδο του έτους, σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τις αρχές Αυγούστου η Βρετανία έχει αρχίσει να θέτει υπό κράτηση μετανάστες στο πλαίσιο αυτής της διμερούς συμφωνίας, την οποία έχουν επικρίνει έντονα μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, 92 άνθρωποι κρατούνται αναμένοντας να σταλούν πίσω στη Γαλλία.

Εξάλλου οι πρώτοι μετανάστες στους οποίους θα επιτραπεί η είσοδος στη Βρετανία θα φτάσουν «τις επόμενες ημέρες» από τη Γαλλία, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ