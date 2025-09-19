Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φιλοξένησε μυστικά τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο Παλάτι Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη το περασμένο Σαββατοκύριακο, υποστήριξε ο ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, σε συγκέντρωση στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Οζέλ ισχυρίστηκε ότι η μυστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο παλάτι – που βρίσκεται στην περιοχή Μπεσίκτας, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, στις όχθες του Βοσπόρου – κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι δεν στηρίζει πραγματικά τους δοκιμαζόμενους Παλαιστίνιους.





Παλαιστίνιοι στην Τουρκία



«Η Παλαιστίνη βιώνει τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ιστορίας της», είπε ο Οζέλ, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιανουάριο: «Η Γάζα είναι όμορφη. Θα χτίσω ξενοδοχεία, καζίνο και θα την ανοίξω στον τουρισμό. Θα διασπείρω τους Παλαιστίνιους στις πέντε γειτονικές χώρες». «Και εμείς [η Τουρκία] είμαστε μία από αυτές τις χώρες», τόνισε.

«[Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα] έχουν φτάσει σε σημείο που, μετά τη γενοκτονία, προχωρούν σε εκτοπισμούς και "σκούπισμα" της περιοχής», πρόσθεσε.

Δηλώσεις χωρίς αποτελέσματα



Ο Οζέλ αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν στο Κατάρ, όπου συμμετείχε στην Έκτακτη Σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου. Εκεί, ο Αμερικανός πρέσβης του Τραμπ στην Ντόχα ήταν ανάμεσα σε όσους καταδίκασαν την τελευταία ισραηλινή επίθεση σε στελέχη της Χαμάς.

«Απλώς δήλωσαν: “Καταδικάζουμε το Ισραήλ”. Η διακήρυξη αυτή δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα», είπε ο Οζέλ.

«[…] Ο Ερντογάν κάνει πως επικρίνει τον [πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν] Νετανιάχου για το παλαιστινιακό ζήτημα και παραμένει σιωπηλός απέναντι στον Τραμπ, τον πραγματικό ευεργέτη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ εκτοπίζει τους Παλαιστίνιους



Σύμφωνα με τον Οζέλ, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ που εκτοπίζει τον λαό της Γάζας και διαπράττει γενοκτονία.

«Και τι κάνει ο δικός μας [Ερντογάν]; Όχι μόνο δεν ανοίγει το στόμα του να πει μια κουβέντα στον Τραμπ. Σας το λέω εδώ. Το περασμένο Σάββατο, στο γραφείο του στο Ντολμάμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη, φιλοξένησε ανώνυμα τον γιο του Τραμπ, τον Τραμπ Τζούνιορ, και άρχισε να διαπραγματεύεται μαζί του», δήλωσε.

«Ανώνυμος επιχειρηματίας»



Ο Οζέλ υποστήριξε ότι οι αξιωματούχοι του παλατιού κατέγραψαν τον Τραμπ Τζούνιορ ως «επιχειρηματία», χωρίς να σημειώσουν το όνομά του.

Με την Παλαιστίνη να «αιμορραγεί ακατάπαυστα», ο Ερντογάν ασχολείται με τον γιο του Τραμπ μέσω λομπιστικών γραφείων, σύμφωνα με τον Οζέλ.

«Πού είσαι, Ερντογάν;»



«Εγκαταλείπουν την Παλαιστίνη, τα αδέρφια μας, και την παραδίδουν στον Τραμπ», κατήγγειλε ο Οζέλ.

«Πού είσαι, Ερντογάν; Η Παλαιστίνη καίγεται, πού είσαι; Ο Τραμπ καταδυναστεύει την Παλαιστίνη. Πού είσαι; Συνέλθε, η Παλαιστίνη δεν θα σε συγχωρέσει. Θα πνιγείς στα δάκρυα αυτών των παιδιών», κατέληξε.