Η «καθαίρεση» του Τζίμι Κίμελ από το ABC ήρθε μετά το σχόλιό του ότι ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ «θα μπορούσε να είναι υποστηρικτής του Τραμπ». Οι αρχές, ωστόσο, ανέφεραν ότι ο ύποπτος είχε υιοθετήσει «αριστερές ιδέες». Η FCC, με επικεφαλής τον Μπρένταν Καρ, απείλησε το δίκτυο με κυρώσεις, γεγονός που οδήγησε το κανάλι να κατεβάσει την εκπομπή Jimmy Kimmel Live! από τον αέρα.





Διαβάστε επίσης: Το ABC «έκοψε» τον Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η Nexstar Media, ιδιοκτήτρια πολλών τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδίδει την εκπομπή «για το προσεχές μέλλον», χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του παρουσιαστή «προσβλητικές και ανεύθυνες». Παράλληλα, η Sinclair, η μεγαλύτερη θυγατρική του ABC, προανήγγειλε ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη του Κερκ στη θέση του προγράμματος του Κίμελ.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα αμερικανικά δίκτυα λειτουργούν με άδειες που «δεν αξίζουν» αν ασκούν μονομερή και αρνητική κάλυψη εις βάρος του. Υπονόησε μάλιστα ότι θα πρέπει να τους αφαιρεθούν. Η θέση αυτή προκάλεσε ανησυχία, καθώς νομικοί συνταγματολόγοι τονίζουν ότι η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος απαγορεύει την αφαίρεση αδειών λόγω πολιτικής διαφωνίας.





.@BrendanCarrFCC: We're on a cable show right now. You don't have an FCC license and an obligation to serve the public interest. Podcasts don't either... Kimmel is free to do that—but if you have a broadcast TV license... it comes with an obligation to serve the public interest. pic.twitter.com/lgDHTPLyst — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 18, 2025

Στο χώρο της ψυχαγωγίας, πολλοί ήταν οι παρουσιαστές και οι κωμικοί που υπερασπίστηκαν τον Κίμελ. Ο Στίβεν Κολμπέρ δήλωσε ότι πρόκειται για «ξεκάθαρη λογοκρισία» και ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουν απέναντι σε «αυταρχικές πρακτικές». Ηθοποιοί όπως ο Μπεν Στίλερ και η Τζιν Σμαρτ χαρακτήρισαν την αναστολή «άδικη και επικίνδυνη». Οι συνδικαλιστικές ενώσεις συγγραφέων και ηθοποιών του Χόλιγουντ καταδίκασαν επίσης την απόφαση, μιλώντας για «καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου».

Από την άλλη, συντηρητικοί σχολιαστές και παρουσιαστές, όπως ο Γκρεγκ Γκάτφελντ στο Fox και ο Πιρς Μόργκαν, κατηγόρησαν τον Κίμελ ότι «διαστρέβλωσε σκόπιμα» τα γεγονότα, κατηγορώντας ψευδώς το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Υποστήριξαν ότι η αναστολή είναι «λογική συνέπεια» και όχι λογοκρισία.