Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανακοίνωσε ότι η εκπομπή Jimmy Kimmel Live! αναστέλλεται επ’ αόριστον, μετά τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή και ιδρυτή του Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ, στη μονολογία του τη Δευτέρα, κατηγόρησε το «Maga gang» ότι «προσπαθεί απεγνωσμένα να εκμεταλλευθεί πολιτικά τη δολοφονία» του Κερκ, ενώ χλεύασε και την απόφαση να κυματίζουν οι σημαίες μεσίστιες στη μνήμη του. Παράλληλα, ειρωνεύτηκε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο που αντέδρασε στο περιστατικό: «Αυτός δεν είναι τρόπος ενός ενήλικα να πενθήσει φίλο, αλλά ενός τετράχρονου που έχασε το χρυσόψαρό του».

Η απόφαση της ABC ακολούθησε έντονες πιέσεις, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Μπρένταν Καρ να χαρακτηρίζει την εμφάνιση του Κίμελ «τη χειρότερη δυνατή συμπεριφορά» και να ζητά από τη Disney, ιδιοκτήτρια του δικτύου, να αναλάβει δράση. Ο Τραμπ χαιρέτισε την εξέλιξη ως «καλά νέα για την Αμερική», χαρακτηρίζοντας την εκπομπή «αποτυχημένη».

Αντίθετα, σωματεία εργαζομένων του Χόλιγουντ, όπως η Writers Guild of America και η Sag-Aftra, καταδίκασαν την απόφαση, κάνοντας λόγο για καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου.

Η εταιρεία Nexstar Media, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους τοπικών σταθμών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδίδει την εκπομπή «για το προβλεπτό μέλλον», ενώ ο όμιλος Sinclair θα αντικαταστήσει το σόου με αφιερωματικό πρόγραμμα στη μνήμη του Κερκ.

Ο Κίμελ, που δεν έχει απολυθεί, αποχώρησε χωρίς δηλώσεις από τα στούντιο στο Λος Άντζελες, την ώρα που ορισμένοι θαυμαστές του διαμαρτύρονταν για «λογοκρισία» και υπερασπίζονταν το δικαίωμα του παρουσιαστή να εκφράζει τη γνώμη του.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πόλωση στις ΗΠΑ, όπου η πολιτική βία, η ελευθερία της έκφρασης και η επιρροή των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σκληρής δημόσιας αντιπαράθεσης.