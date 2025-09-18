Η Άγκυρα στρέφει τώρα το βλέμμα στην Παλαιστινιακή Αρχή αντί στη Χαμάς.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε σήμερα με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στο προεδρικό Μέγαρο. Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον Αμπάς με επίσημη τελετή, με τις τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες να δεσπόζουν στο προαύλιο, πριν οι δύο ηγέτες ποζάρουν για κοινή φωτογραφία.

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν και ο Αμπάς προχώρησαν σε διμερή συνάντηση στο εσωτερικό του Μεγάρου. Η συζήτηση διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και κάλυψε το φάσμα των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δίνοντας βάρος στην ατζέντα και στη συνέχεια που επιθυμεί να δώσει η τουρκική διπλωματία με την Παλαιστινιακή Αρχή πλέον, από τη στιγμή που η Χαμάς έχει πλέον εκτοπιστεί από το κάδρο.

