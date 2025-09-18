Την Ιερουσαλήμ έχει βάλει στο στόχαστρο τελευταία ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εδώ και μέρες διεκδικεί ιστορικό και θρησκευτικό μερίδιο, προβάλλοντας την Τουρκία ως αιώνιο ιδιοκτήτη της περιοχής.

Η κληρονομιά της παρουσίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε τελετή στο Εθνικό Κέντρο Συνεδρίων και Πολιτισμού στο προεδρικό μέγαρο, τόνισε: «Δεν είμαστε ούτε μουσαφιραίαι, ούτε εισβολείς σε αυτήν την περιοχή. Είμαστε οικοδεσπότες σε αυτήν την περιοχή. Είμαστε εδώ πάνω από χίλια χρόνια. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε εδώ μέχρι και την Ημέρα της Κρίσης».

Με αναφορές σε μάρτυρες και βετεράνους, ο Ερντογάν επεσήμανε ότι «αυτή την πατρίδα και αυτή τη γη μάς την εμπιστεύτηκαν οι αγαπημένοι μας μάρτυρες», συνδέοντας τη θυσία με την τουρκική παρουσία στην περιοχή για να συντηρήσει το αφήγημα μιας Τουρκίας με ιστορικό δικαίωμα και υποχρέωση.

«Ο χασάπης της Γάζας»

Στρέφοντας εκ νέου τα βέλη του στο Ισραήλ, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι «το δίκτυο σφαγών, με επικεφαλής το χασάπη της Γάζας, Νετανιάχου, επιτίθεται σε μια νέα χώρα κάθε μέρα, χωρίς όρια στη σκληρότητα και τη βαρβαρότητά του. Η ισχυρότερη αντίδραση σε αυτή τη γενοκτονία, η οποία διεξάγεται μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας εδώ και 23 μήνες, προέρχεται για άλλη μια φορά από το τουρκικό έθνος και τη Δημοκρατία της Τουρκίας».

Και διεκδικώντας εμμέσως το δικαίωμα συμμετοχής στη μοίρα της Ιερουσαλήμ ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε, λέγοντας πως «Ως Δημοκρατία της Τουρκίας, είμαστε ένα καθιερωμένο κράτος με περισσότερα από 2.000 χρόνια εμπειρίας στις κάρτες μνήμης».