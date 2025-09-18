Τον θεμέλιο λίθο για το νέο κτίριο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα κατέθεσε την Τετάρτη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας χθες κατά την τελετή, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν πιστεύει σε έναν κόσμο όπου ισχύει το δίκαιο του ισχυρού, αλλά σε έναν κόσμο όπου ο δίκαιος είναι ισχυρός».

Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε μόλις δύο χρόνια και απευθυνόμενος προς στον εργολάβο, του είπε: «Θα το τελειώσεις σε δύο χρόνια».

Το συγκρότημα θα ανεγερθεί σε οικόπεδο 548.000 τ.μ. και θα έχει τρία βασικά μπλοκ (πρωτόκολλο, γραφεία και συνεδριακό κέντρο). Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, θα εξυπηρετεί καθημερινά 6.000 άτομα, θα διαθέτει πάρκινγκ για 1.600 οχήματα, εστιατόριο 2.600 θέσεων και συνεδριακή αίθουσα 750 θέσεων.

Μιλώντας επίσης στην τελετή, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι το νέο κτίριο «συμβολίζει τη μεταμόρφωση της διπλωματίας μας και την πορεία προς τον Αιώνα της Τουρκίας». Δήλωσε πως θα είναι η πρώτη φορά που το τουρκικό ΥΠΕΞ αποκτά αυτοτελές κτίριο σχεδιασμένο ειδικά γι’ αυτό, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν θα υπάρξει επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό».

