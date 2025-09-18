Έντονα κριτική δέχεται η τουρκική Κυβέρνηση στο εσωτερικό της για την υπόθεση με το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις», το οποίο, παρά την έκδοση NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο μεταξύ 15 και 25 Σεπτεμβρίου, παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σμύρνης.

Σύμφωνα με αναρτήσεις Τούρκων αναλυτών και πρώην αξιωματικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άγκυρα ανακοίνωσε περιοχή ερευνών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ελλάδας, η οποία απάντησε με άσκηση μεγάλης κλίμακας με 60 μαχητικά και πολεμικά πλοία. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα – τρεις ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της NAVTEX – το τουρκικό σκάφος δεν έχει αποπλεύσει.

Ορισμένοι σχολιαστές κάνουν λόγο για «υποχώρηση» της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή μπορεί να εκληφθεί ως σιωπηρή αποδοχή της ελληνικής θέσης περί χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Άλλοι ζητούν εξηγήσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η έλλειψη επίσημης τοποθέτησης ενισχύει τις εντυπώσεις αδυναμίας.

Ο ναύαρχος ε.α. Τζεμ Γκιουρντενίζ κάλεσε το τουρκικό ΥΠΕΞ να «διαφωτίσει την κοινή γνώμη», ενώ άλλοι σχολιαστές μιλούν για «μεγάλο φιάσκο» εάν τελικά το «Πίρι Ρέις» δεν εξέλθει στη θάλασσα.

Διαβάστε επίσης: Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Οι εξοπλισμοί Ισραήλ σε Κύπρο ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες»

Πηγή: ΚΥΠΕ