Πυρά κατά του Λευκού Οίκου εξαπέλυσε το Χόλιγουντ για στοχοποίηση της ελευθερίας του λόγου μετά τη χθεσινή απόφαση του δικτύου ABC να αναστείλει τη μετάδοση της εκπομπής του δημοφιλούς παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ιδιοκτησίας της Walt Disney ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ' αόριστον τη μετάδοση της εκπομπής "Jimmy Kimmel Live" όταν τουλάχιστον μια θυγατρική του εταιρεία δήλωσε ότι θα αντικαταστήσει το σόου, ενώ η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών απείλησε ότι θα ξεκινήσει έρευνες εξαιτίας των δηλώσεων του Κίμελ.

Ο Κίμελ, συχνός επικριτής του Τραμπ, υπαινίχθηκε στην εκπομπή του τη Δευτέρα ότι οι σύμμαχοι του Κερκ εκμεταλλεύονται τον θάνατό του για να "αποκομίσουν πολιτικά οφέλη".

Συνδικάτα που εκπροσωπούν σεναριογράφους και ηθοποιούς ανακοίνωσαν ότι η απόφαση του δικτύου ισοδυναμεί με επίθεση στα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου που προστατεύονται από το Σύνταγμα λέγοντας ότι το ABC δεν θα έπρεπε να έχει υποκύψει στις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αναστολή της μετάδοσης της εκπομπής του Κίμελ προστίθεται σε μια σειρά από ενέργειες εναντίον εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, εργαζομένων στον ακαδημαϊκό χώρο, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου με αφορμή σχόλιά τους για την πρόσφατη δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα.

"Αυτό το οποίο υπογράφουμε--όσο οδυνηρό κι αν είναι κάποιες φορές--είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς", αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα Writers Guild of America West και Writers Guild of America East.

"Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωσή μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η SAG-AFTRA, η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την αναστολή της προβολής του "Jimmy Kimmel Live", λέγοντας ότι "η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων" με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να γράφει στο Χ "αυτό δεν είναι σωστό".

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών ανακοίνωσε ότι "η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία".

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πιέσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν περιεχόμενο το οποίο δεν τον βρίσκει σύμφωνο.

Την ίδια στάση έχει κρατήσει και με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας πρόσφατα αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της εφημερίδας Τhe New York Times.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, ο Μπρένταν Καρ, κάλεσε τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν την εκπομπή του Κίμελ.

Ο Κίμελ δεν απάντησε όταν κλήθηκε να σχολιάσει.

Το ABC ανέστειλε την προβολή της εκπομπής όταν ο όμιλος Nexstar Media, ο οποίος διαθέτει 32 θυγατρικές του ABC, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να μεταδίδει την εκπομπή του Κίμελ μετά τα σχόλιά του της 10ης Σεπτεμβρίου.

"Η συμμορία MAGA κάνει ό,τι μπορεί για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη" από την δολοφονία του Κερκ, σχολίασε ο Κίμελ στην εκπομπή του συγκρίνοντας τον τρόπο που πενθεί ο Τραμπ για τον χαμό του στενού του συμμάχου με εκείνον "ενός τετράχρονου που πενθεί για τον θάνατο του χρυσόψαρού του".

Σε χθεσινά του σχόλια στον συντηρητικό παρουσιαστή podcast Μπένι Τζόνσον, ο Καρ είπε: "μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο" υπονοώντας ότι η ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να ξεκινήσει έρευνες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην επιβολή προστίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

