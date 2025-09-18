Άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία το 1990 του πεθερού, της πεθεράς και αδελφής της συζύγου του, εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Ντέιβιντ Πίτμαν, 63 ετών, είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 1991, επειδή μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Κλάρενς και την Μπάρμπαρα Νόουλς, τους γονείς της εν διαστάσει συζύγου του, καθώς και την αδελφή της, την Μπόνι Νόουλς. Κρίθηκε ακόμη ένοχος για την πυρπόληση του σπιτιού τους και την κλοπή του αυτοκινήτου της Μπόνι Νόουλς, που επίσης πυρπόλησε.

Θανατώθηκε στις 18:12 (τοπική ώρα· στη 01:12 ώρα Κύπρου), διευκρίνισαν οι αρχές.

Η υπεράσπιση επιχειρηματολόγησε - μάταια - πως είχε νοητική υστέρηση και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να εκτελεστεί.

Η εκτέλεσή του, με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, είναι η 31η που προχώρησε από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Οι 12 έχουν γίνει στη Φλόριντα.

Πρόκειται ήδη για τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στη χώρα από το 2014, όταν είχαν γίνει 35.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (26).

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις -Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια- εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ