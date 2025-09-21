Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε οδηγός στη Λάρνακα.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο πρόσωπα, τα οποία για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο επιτίθενται φραστικά στον οδηγό του πίσω οχήματος – βαν.

Στη συνέχεια, ο ένας τον χτυπά στο πρόσωπο. Ακολούθως, ο οδηγός κατεβαίνει και προσπαθεί να βγάλει φωτογραφία τις πινακίδες του οχήματός τους. Σε κάποια στιγμή στέκεται μπροστά από το όχημά τους, με τον άλλο οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο και εξετάζεται από τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία αναμένει από τον οδηγό που δέχθηκε την επίθεση να προσέλθει και να καταθέσει για το συμβάν. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια διερμηνέα, καθώς το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μιλά ελληνικά.