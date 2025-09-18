Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa», μολονότι πρόκειται για γενικό κι αόριστο όρο, που παραπέμπει σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς που λένε πως εμφορούνται από αντιφασισμό, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ.

«Με χαρά ενημερώνω τους πολλούς μας Αμερικανούς Πατριώτες ότι ορίζω την ANTIFA, ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΩΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Θα συνιστώ επίσης έντονα να ερευνηθούν διεξοδικά εκείνοι που χρηματοδοτούν την ANTIFA, σύμφωνα με τα υψηλότερα νομικά πρότυπα και πρακτικές», αναφέρει σε ανάρτησή του.





Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή και τα πολιτικά πιστεύω του Τάιλερ Ρόμπινσον, του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας του Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, έφερε στο φως η μητέρα του, μέσα από καταθέσεις που συμπεριλήφθηκαν σε δικογραφία.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το CNN, η μητέρα του Ρόμπινσον ανέφερε στις αρχές ότι «ο γιος της είχε αρχίσει τον τελευταίο χρόνο να ασχολείται περισσότερο με την πολιτική και να γέρνει προς τα αριστερά». Όπως είπε, ο Ρόμπινσον «είχε μπει σε σχέση με τον συγκάτοικό του, έναν βιολογικά άνδρα που βρισκόταν σε διαδικασία μετάβασης φύλου», προσθέτοντας ότι είχε γίνει πιο «υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γκέι και των τρανς».

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη από τις αρχές, που ζητούν να επιβληθεί στον 22χρονο η θανατική ποινή..