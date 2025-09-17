Περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή και τα πολιτικά πιστεύω του Τάιλερ Ρόμπινσον, του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας του Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, έφερε στο φως η μητέρα του, μέσα από καταθέσεις που συμπεριλήφθηκαν σε δικογραφία.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το CNN, η μητέρα του Ρόμπινσον ανέφερε στις αρχές ότι «ο γιος της είχε αρχίσει τον τελευταίο χρόνο να ασχολείται περισσότερο με την πολιτική και να γέρνει προς τα αριστερά». Όπως είπε, ο Ρόμπινσον «είχε μπει σε σχέση με τον συγκάτοικό του, έναν βιολογικά άνδρα που βρισκόταν σε διαδικασία μετάβασης φύλου», προσθέτοντας ότι είχε γίνει πιο «υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γκέι και των τρανς».

Η μητέρα του δράστη ήταν εκείνη που τον ταυτοποίησε, αναγνωρίζοντάς τον από φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι αρχές μετά τη δολοφονία. «Στις 11 Σεπτεμβρίου, είδα στην τηλεόραση τη φωτογραφία του υπόπτου και μου φάνηκε πως έμοιαζε με τον γιο μου. Τον κάλεσα και με διαβεβαίωσε ότι ήταν άρρωστος στο σπίτι τόσο εκείνη όσο και την προηγούμενη ημέρα. Εξέφρασα στον σύζυγό μου τις ανησυχίες μου και εκείνος συμφώνησε ότι ο ύποπτος έμοιαζε με τον Ρόμπινσον», φέρεται να κατέθεσε.





Ο Εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον παραδόθηκε οικειοθελώς στο γραφείο του σερίφη, συνοδευόμενος από τους γονείς του και έναν οικογενειακό φίλο. Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η μητέρα του κατηγορούμενου μετέφερε στις αρχές πως ο γιος της «κατηγορούσε τον Κερκ ότι διαδίδει μίσος».

Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς –σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα– ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον παρέδωσε στις αρχές μηνύματα που φέρεται να έστειλε ο ίδιος πριν και μετά τη δολοφονία, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεσή του με το έγκλημα.



