Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για τους ισχυρισμούς της Γιούλια Ναβάλναγια ότι ο σύζυγός της, ο Αλεξέι Ναβάλνι, δηλητηριάσθηκε σε ρωσική φυλακή.

Η Ναβάλναγια δήλωσε σήμερα ότι ξένα εργαστήρια ήλεγξαν βιολογικά δείγματα που είχαν ληφθεί από το σύζυγό της και τα οποία έδειξαν πως δηλητηριάσθηκε.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Ρωσία είναι ανοικτή στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία με διπλωματικά μέσα.

Ο εκπρόσωπος έκανε τη δήλωση αυτή σχολιάζοντας προειδοποιήσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει επιπρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και την έκκλησή του προς την ΕΕ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ακόμα ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας όμως ότι η συναίνεση για τη μεταρρύθμισή του είναι σχεδόν αδύνατη αυτή τη στιγμή, καθώς τόσο πολλές χώρες έχουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ