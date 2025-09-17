Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια έφθασαν τα μεσάνυχτα στο Λονδίνο για μια άνευ προηγουμένου δεύτερη κρατική επίσκεψη, με τη βρετανική κυβέρνηση να στρώνει βασιλικό κόκκινο χαλί για να κερδίσει την εύνοια του ευμετάβλητου ηγέτη.

«Πολλά πράγματα εδώ μου ζεσταίνουν την καρδιά», δήλωσε ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους δημοσιογράφους μετά την άφιξή του. «Είναι ένα πολύ ξεχωριστό μέρος».

Βασιλικές πομπές με άμαξα και παράτες για τον Τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' θα υποδεχτεί τον Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ για ένα πλούσιο συμπόσιο και βόλτα με άμαξα την Τετάρτη, προτού ο Τραμπ συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην εξοχική του κατοικία την Πέμπτη.

The President and First Lady have arrived!🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/tBwdsDk0EI — The White House (@WhiteHouse) September 16, 2025

Σε μια ένδειξη της μεγαλοπρεπούς υποδοχής που θα ακολουθούσε, μια τιμητική φρουρά υποδέχτηκε το ζεύγος Τραμπ καθώς αποβιβάζονταν από το Air Force One στο αεροδρόμιο Στάνστεντ κοντά στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, ο Τραμπ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Βρετανό μονάρχη. «Είναι φίλος μου εδώ και πολύ καιρό και όλοι τον σέβονται και τον αγαπούν», είπε ο Τραμπ καθώς έφτασε με ελικόπτερο στο Winfield House, την κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στο Λονδίνο, όπου πέρασε τη νύχτα.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που προσκαλείται για δεύτερη φορά για επίσημη κρατική επίσκεψη, μετά την υποδοχή που του επεφύλαξε η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' κατά τη διάρκεια της τελευταίας του θητείας το 2019, καθώς η Βρετανία προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανή την λεγόμενη «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ και να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου, η μητέρα του οποίου ήταν Σκωτσέζα και ο οποίος διαθέτει πολλά γήπεδα γκολφ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Ωστόσο οι Αρχές έχουν φροντίσει να κρατήσουν μακριά από τον Τραμπ τους Βρετανούς καθώς η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου κεκλεισμένων των θυρών και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Μια μεγάλη διαδήλωση κατά του Τραμπ έχει προγραμματιστεί στο Λονδίνο για σήμερα Τετάρτη, ενώ οι διαδηλωτές πρόβαλαν εικόνες του Τραμπ και του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν στους πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ αργά την Τρίτη.

Η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν πλανάται πάνω από τον Τραμπ εδώ και εβδομάδες, αφού η κυβέρνησή του αρνήθηκε να δημοσιεύσει αρχεία σχετικά με το θέμα. Έχει επίσης εμπλακεί και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος απέλυσε τον πρέσβη του στην Ουάσινγκτον Πίτερ Μάντελσον την παραμονή της επίσκεψης λόγω των email του Μάντελσον προς τον Έπσταϊν.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Τραμπ

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η επίσημη τελετή υποδοχής του ζεύγους Τραμπ θα γίνει σήμερα Τετάρτη στο κάστρο του Ουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η τελετή μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά.

Το απόγευμα, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου του Ουίνδσορ. Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους.

Εμπόριο, ουκρανικό, Γάζα και επενδύσεις στην ατζέντα

Την Πέμπτη, ο Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού. Εκεί θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ με επίκεντρο το εμπόριο και τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Η επίσκεψη έχει οργανωθεί ώστε να συμπέσει χρονικά με τις ανακοινώσεις αρκετών επενδύσεων στη Βρετανία - η τελευταία είναι η δέσμευση της Microsoft να δαπανήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Ο Στάρμερ θέλει να πάει καλά η επίσκεψη Τραμπ μετά το σάλο των τελευταίων ημερών εντός του Εργατικού κόμματος, όπου ορισμένοι αμφισβήτησαν ανοιχτά κατά πόσον μπορεί να παραμείνει στο τιμόνι μετά την παραίτηση Μάντελσον.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι η επίσκεψη του Τραμπ θα δει την «άρρηκτη φιλία» μεταξύ των χωρών να «φτάνει σε νέα ύψη».

Η επίσκεψη είναι «μια τεράστια στιγμή και για τους δύο» άνδρες, δήλωσε η Έβι Άσπιναλ, διευθύντρια της δεξαμενής σκέψης British Foreign Policy Group. «Για τον Τραμπ, η επίσημη επίσκεψη είναι μια ευκαιρία να απολαύσει την μεγαλοπρέπεια και την τελετή που αγαπά», σημείωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Για τον Στάρμερ, η επίσκεψη είναι μια ευκαιρία να εκτρέψει την προσοχή από την εσωτερική δυσαρέσκεια και να στρέψει το ενδιαφέρον σε διεθνή ζητήματα όπου ο ίδιος έχει σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία».

Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Αποσύρεται έγγραφο για ριζοσπαστική άκρα δεξιά από κυβερνητικό ιστότοπο

Πηγή: iefimerida.gr