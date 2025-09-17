Έγγραφο για τη βία της ριζοσπαστικής άκρας δεξιάς στις ΗΠΑ αποσύρθηκε από τον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τρίτη.

Το έγγραφο αυτό, συνταγμένο από το National Institute of Justice, βραχίονα του υπουργείου αφιερωμένο στην έρευνα, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της άκρας δεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές» από το 1990 ως σήμερα.

Εύρημα που βρίσκεται σε διαμετρική αντίθεση με τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στελεχών της κυβέρνησής του τις τελευταίες ημέρες, μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ πριν από μια εβδομάδα: κατ’ αυτές, είναι η «ριζοσπαστική αριστερά» αυτή που τροφοδοτεί την πολιτική βία στη χώρα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε όταν του ζήτησε σχόλιο το AFP.

Ο ανεξάρτητος ιστότοπος 404 Media, χάρη σε αρχειοθετημένες εκδοχές του ιστότοπου του υπουργείου Δικαιοσύνης, επισήμανε πως το έγγραφο παρέμενε προσβάσιμο ως και την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά όχι πλέον μετά το μεσημέρι της 12ης.

Προχθές Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, μολονότι τα κίνητρα του φερόμενου ως δολοφόνου του παραμένουν ακόμη μυστηριώδη.

Αν και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών σωμάτων επιβολής της τάξης, είναι μάλλον χαρακτηριστικό πως οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν κατάλογο «εγχώριων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP