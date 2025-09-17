Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προσκάλεσε τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο αργότερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε ο Ισραηλινός ηγέτης σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στην Ιερουσαλήμ, ενώ ταυτόχρονα προειδοποίησε τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους, καθώς ο στρατός επιχειρεί στην Πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τη συνάντηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με θέμα την κατάσταση της οικονομίας του Ισραήλ, μετά από έντονη κριτική που δέχθηκε επειδή είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι η χώρα θα πρέπει να γίνει ολοένα και πιο αυτάρκης.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η πρόσκληση ήρθε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι έχει πραγματοποιήσει πολλές συνομιλίες με τον Τραμπ μετά την ισραηλινή επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ – και ότι όλες οι συνομιλίες ήταν «καλές».

Αυτή θα είναι η τέταρτη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο από τότε που ξεκίνησε η δεύτερη θητεία του Τραμπ, τον Ιανουάριο.

Αυτό το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί εν μέσω της αμερικανικής στήριξης στη μεγάλη επίθεση του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Τρίτης, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναχωρούσε από το Ισραήλ με προορισμό το Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη στήριξή του στο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι το «ιδανικό αποτέλεσμα» θα ήταν η Χαμάς να παραδοθεί απλώς, αλλά ότι «ενδέχεται τελικά να απαιτηθεί μια στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψή της».

Ο Ρούμπιο επέλεξε να μην προσθέσει στη διεθνή κριτική κατά του Ισραήλ για την επίθεσή του σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας τη Δευτέρα: «Εμείς εστιάζουμε σε ό,τι ακολουθεί από εδώ και πέρα».

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι δεν είχε γνώση της επίθεσης εγκαίρως ώστε να τη σταματήσει. Ωστόσο, μια αναφορά του Axios ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ 50 λεπτά πριν από το χτύπημα.

Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη αν είχε ενημερώσει τον Τραμπ πριν από την επίθεση, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δήλωσή του ότι η εκδοχή του Λευκού Οίκου για τα γεγονότα ήταν «σωστή» και ότι το Ισραήλ έφερε την πλήρη ευθύνη για το χτύπημα.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να θεωρεί το Κατάρ μεσολαβητή στις έμμεσες συνομιλίες με τη Χαμάς, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «αν το Κατάρ ήθελε, θα μπορούσε εύκολα να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση, κάτι που θα μας βοηθούσε να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας στους πρώτους μήνες του πολέμου».

Πηγή: ΕΡΤ