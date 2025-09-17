Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το πλήγμα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς στo Κατάρ ήταν "δικαιολογημένο".

"Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς (που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει) αλλά επέλεξε να μην το κάνει", δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. "Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη".

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι αν υπάρχει ένα μάθημα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια "ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων" που να μπορεί να "ανθίσταται στους διεθνείς περιορισμούς".

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε δύο εβδομάδες, μετά την προσεχή ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. "Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο. Θα τον συναντήσω μετά την ομιλία μου στον ΟΗΕ", πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης: Ιταλία: «Το ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο», δήλωσε ο πάπας Λέων ο ΙΔ’

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

