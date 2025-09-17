Χθες γύρω στις 7:00μ.μ., στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης πληροφορίας σε σχέση με κλοπιμαία περιουσία, μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλήματος Λεμεσού, εισήλθαν σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Λεμεσό, όπου εντόπισαν 46χρονο.

Από έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα προστίμου και συνελήφθη. Από έρευνα που ακολούθησε στο κτήριο, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν, τρεις τηλεοράσεις, μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εργαλείων, τέσσερα ποδήλατα, ένα σκούτερ μπαταρίας και διάφορα άλλα αντικείμενα, για τα οποία ο 46χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει επαρκείς εξηγήσεις και επανασυνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 46χρονου.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού, συνεχίζει τις εξετάσεις.

