Σοβαρή οδική σύγκρουση γύρω στις 9 χθες βράδυ, ενώ 72χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Μιχαλάκη Κυπριανού στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο και αφού βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κυρίζι νερού και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αφού φέρει κατάματα πλευρών, σπονδύλου, αιμοθώρακες, εκδορές και αιμάτωμα κεφαλής. Σημειώνεται ότι στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρχική ένδειξη 90μg και τελική 84μg.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

