Βίντεο από τη νέα χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, με τα πλάνα να δείχνουν στρατεύματα να κινούνται μέσα στην πόλη, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς.

 