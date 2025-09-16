Μια επί μακρόν απειλούμενη χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας έχει εξαπολύσει την Τρίτη (16/9) το Ισραήλ, ανακοινώνοντας ότι «η Γάζα καίγεται», καθώς οι Παλαιστίνιοι περιγράφουν τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό που έχουν αντιμετωπίσει σε δύο χρόνια πολέμου.

Αξιωματούχος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων δήλωσε ότι τα χερσαία στρατεύματα κινούνται βαθύτερα στην πόλη και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες για να αντιμετωπίσουν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη.

«Η Γάζα καίγεται», δημοσίευσε στο X, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ. «Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδερένια γροθιά την τρομοκρατική υποδομή και οι στρατιώτες του αγωνίζονται γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Τουλάχιστον σαράντα ένας έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως στην πόλη της Γάζας, από το ξεκίνημα της επιχείρησης του Ισραήλ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Εξαπολύοντας την επίθεση, η κυβέρνηση του Ισραήλ αψήφησε τις απειλές των Ευρωπαίων ηγετών για κυρώσεις, καθώς και τις προειδοποιήσεις ακόμη και μερικών από τους ίδιους τους στρατιωτικούς διοικητές του Ισραήλ ότι θα μπορούσε να είναι ένα λάθος που θα κοστίσει στη χώρα.

Εν τω μεταξύ, εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, υποκινούμενη από κορυφαίους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αξιολόγηση «σκανδαλώδη» και «ψεύτικη».

Τελεσίγραφο από το Ισραήλ: Παραδώστε τώρα τους ομήρους

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε από το Τελ Αβίβ ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews Γιώργος Σιδέρης, το Ισραήλ έχει μία νέα μέθοδο να προσεγγίζει και ουσιαστικά να κατεδαφίζει σπίτια. Έχει ενεργοποιήσει παροπλισμένα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα οποία τα έχει κάνει τηλεκατευθυνόμενα, είναι γεμάτα με εκρηκτικά και εκεί που εκτιμά ότι υπάρχουν στελέχη της Χαμάς επιτίθεται με αυτά. Αλλά την ίδια ώρα αυτά τα κτίρια γίνονται ουσιαστικά μία σκόνη.

Νέο τελεσίγραφο από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ, ο οποίος ζητά «να παραδοθούν άμεσα οι όμηροι, αλλιώς η Γάζα θα ισοπεδωθεί μέσα στις επόμενες ώρες». Την ίδια ώρα η αγωνία παραμένει για τις οικογένειες των 48 ομήρων, 20 από τους οπαίους, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, είναι ακόμα στη ζωή μετά από δύο χρόνια στα τούνελ της Χαμάς.

Της επιχείρησης ηγείται ο ίδιος ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος φέρεται, μαζί με άλλους αξιωματούχους, να έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας για τη Γάζα και την τροπή που έχει πάρει η επιχείρηση.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε την Τρίτη, αξιολόγηση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας περιοδεία πεδίου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της 98ης Μεραρχίας στην Πόλη της Γάζας και επί τόπου αξιολόγηση της κατάστασης με τους διοικητές, όπως μετέδωσε το IDF (Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ).

«Η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκτέλεση του ύψιστου ηθικού και σημαντικού καθήκοντός μας – να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους στα σπίτια τους και να διαλύσουμε τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Η απειλή έχει αλλάξει, αλλά και εμείς. Ερχόμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Αυτή είναι μια κίνηση αποφασιστικής σημασίας για τη συνέχιση του πολέμου», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Παράλληλα, 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει το κέντρο της Γάζας, όμως εξακόσιες χιλιάδες παραμένουν εκεί, εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμμια. Κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να απεγκλωβιστούν και να αποχωρήσουν μαζί με τις οικογένειές τους προς τον νότο.

Πηγή: ΕΡΤ