Mια συμβολική κίνηση φιλίας και συμμαχίας σημάδεψε τη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Εμίρη του Κατάρ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε με έντονη συμβολική φόρτιση.

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσφερε στον Εμίρη ένα κορνιζαρισμένο έργο με την επιγραφή: «Η επιτυχία προέρχεται από τον Αλλάχ, και ο Αλλάχ είναι ο καλύτερος οδηγός». Στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τον υψηλό προσκεκλημένο του, του είπε: «Είσαι πολύ καλός φίλος».

Η απάντηση του Εμίρη δεν άφησε αμφιβολία για το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που επικράτησε: «Είσαι ο καλύτερός μου φίλος», τόνισε με έμφαση, ανταποδίδοντας τη θερμή δήλωση.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο περιθώριο της διάσκεψης των Αραβικών κρατών που φιλοξενείται στη Ντόχα. Η ατζέντα της συνόδου επικεντρώθηκε σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, την κρίση στη Γάζα, αλλά και τις προοπτικές συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα. Παρόντες είναι ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι από τις χώρες του Κόλπου, καθώς και εκπρόσωποι του Αραβικού Συνδέσμου, με στόχο την ανάδειξη κοινών θέσεων απέναντι στις προκλήσεις της Μέσης Ανατολής.





Erdogan presents a framed artwork to the Emir of Qatar inscribed with “Success comes from Allah, and Allah is the best of guides.”



Erdogan then tells the Emir, “You are a very good friend,”



Emir responds to Erdogan, “You are my best friend.” pic.twitter.com/FKIv7vBeq3 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 16, 2025





