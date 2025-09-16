Εκτός από την εξαφάνιση της Γάζας, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί ν’ ανατιναξει την όποια προοπτική λύσης στη βάση των δύο κρατών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας του ΤΕΠΑΚ, σημειώνοντας παράληλα ότι είμαστε ήδη στην επόμενη φάση του Παλαιστινιακού και ότι κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον Νετανιάχου από το να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιό του. Ναι μεν το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολιτική απομόνωση, αλλά όχι οικονομικό και στρατιωτικό κόστος, ανέφερε.

Ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι έχει ξεκινήσει η β’ φάση του σχεδίου Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, του αστικού πυρήνα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Η συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών χθες, πρόσθεσε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας του ΤΕΠΑΚ, αποτέλεσε το πράσινο φως.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, ο κ. Χρυσοστόμου εξήγησε αρχικά ότι 700.000 περίπου Παλαιστίνιοι ζουν στην πόλη της Γαζας, παρά το γεγονός ότι περίπου 300.000 έφυγαν από τον αστικό πυρήνα και κινήθηκαν νοτιότερα.

Το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης για κατάληψη της πόλης, συνέχισε, γίνεται και με χερσαία εισβολή τεθωρακισμένων αρμάτων, πέραν των αεροπορικών χτυπημάτων. «Έχουμε μπει στην τραγικότερη ίσως πτυχή αυτού το πολέμου και αντιλαμβάνεται κανείς σε τί κίνδυνο βρίσκονται αυτοί οι 700.000 άνθρωποι, όταν βομβαρδίζονται από αέρος και επί του εδάφους δέχονται χτυπήματα από άρματα μάχης εκεί που διαβιούν», ανέφερε.

Ενδεχομένως, είπε, δεν είναι τυχαίο ότι ο ΟΗΕ ανακοινώνει αυτή τη στιγμή την έκθεση του πως αυτό που συντελείται στη Γάζα, με βάση το ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου, είναι γενοκτονία. «Το κρίσιμο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη στιγμή τον Νετανιάχου. Η συνάντηση χθες του Νετανιάχου με τον Ρούμπιο στην ουσία λειτούργησε σαν πράσινο φως, συναίνεση των ΗΠΑ στο να προχωρήσει σε αυτή τη χερσαία επιχείρηση».

Τα αραβικά και ισλαμικά κράτη, συνέχισε, στην σύνοδο που έγινε στο Κατάρ, με αφορμή το ισραηλινό χτύπημα στο εμιράτο, καταδίκασαν και την επίθεση στο Καταρ και την επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας. Όμως, σημείωσε, πέραν της φραστικής καταδίκης ή την έντονη φραστική τοποθέτηση, «αδυνατεί ν’ αποτρέψει τον Νετανιάχου. Ούτε τα αραβικά και ισλαμικά κράτη με την συνάντησή τους, ούτε η έκθεση των ΗΕ, ούτε και η διαφοροποίηση σε επίπεδο ΕΕ με ενδεχόμενο παγοποίησης της εμπορικής συμφωνίας Ισραήλ – Ένωσης, είναι ικανά να σταματήσουν τον Νετανιάχου».

Ο κ. Χρυσοστόμου επεσήμανε ότι ταυτόχρονα με αυτή την «σφαγή» στη Γάζα, υπάρχει και η πυροδότηση στην Δυτική Όχθη με πρόθεση νέων εποικισμών εκεί, ώστε να αποκοπεί η ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη, σημειώνοντας ότι με βάση το σχέδιο λύσης δύο κρατών η ανατολική Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτος. «Άρα, εκτός από την εξαφάνιση της Γάζας, αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου επιχειρεί ν’ ανατιναξει την όποια προοπτική λύσης στη βάση των δύο κρατών». Είμαστε ήδη στην επόμενη φάση του Παλαιστινιακού ζητήματος, ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου.

Κληθείς να σχολιάσει εάν είναι αντιφατικό, από τη μια ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός να παραδέχεται τον κίνδυνο απομόνωσης του Ισραήλ λόγω των επιχειρήσεων στη Γάζα και από την άλλη να προχωρά, έστω με την στήριξη των ΗΠΑ, στη, κατάληψη της πόλης της Γάζας, ενόψει μάλιστα της ΓΣ των ΗΕ όπου πολλά κράτη ανακοίνωσαν ότι θ’ αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος, ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου είπε ότι «πολιτική απομόνωση του Ισραήλ υπάρχει».

Εκτός από τις ΗΠΑ καμία άλλη χώρα δεν συναινεί με αυτό που γίνεται, συνέχισε, ακόμα και στενότατοι σύμμαχοι του Ισραήλ όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, που είχαν αναγνωρίσει το δικαίωμα του Ισραήλ σε αυτοάμυνα, ανέφερε. «Αυτή η λευκή επιταγή που θεώρησε ο Νετανιάχου ότι έχει, μετά την αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοάμυνας, έχει φτάσει εντελώς στο άλλο άκρο και όλες αυτές οι χώρες, αυτή τη στιγμή, είναι κάθετα αντίθετες με το τί κάνει ο Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Σημείωσε ωστόσο ότι η απομόνωση είναι πολιτική, όχι οικονομική ούτε στρατιωτική. «Και όσο έχει την δυνατότητα στρατιωτικά και οικονομικά, χωρίς ενδεχομένως κυρώσεις ή άλλες ενέργειες που μπορούν να του προκαλέσουν ουσιαστικό κόστος, δεν μπορεί κάποιος να τον σταματήσει», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους για το Ισραήλ, λειτουργεί ενισχυτικά προς την Χαμάς και έφερε ως παράδειγμα την απάντηση που δόθηκε από τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ στον Ισπανό Πρωθυπουργό όταν είπε ότι συντελείται μια γενοκτονία και πρέπει να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος, που ήταν (ΣΣ: η απάντηση) ‘αν θέλετε παλαιστινιακό κράτος πάρτε τους στην Ισπανία’. Ο κ. Χρυσοστόμου θεωρεί ότι αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου αντιμετώπισης των πραγμάτων από το Ισραήλ αυτή τη στιγμή.

Εκτίμησε ότι στην ΓΣ του ΟΗΕ θα υπάρξει αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από πολλά κράτη. Παρ όλα αυτά αυτό δεν σταματά τον Νετανιάχου, είπε. «Το αντίθετο, λειτουργεί ως μια προσπάθεια να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του εδάφους, έτσι ώστε η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους να μην έχει ουσιαστικό αντίκτυπο».

Εάν αποκοπεί πλήρως η ανατολική Ιερουσαλήμ από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη με νέους εποικισμούς, σημείωσε ο κ. Χρυσοστόμου, θα είναι αναγνώριση «κάποιου πράγματος που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη».

Διαβάστε επίσης: Γάζα: Ο χάρτης των επόμενων επιθέσεων - Επιστρατεύτηκαν 130.000 έφεδροι (vids)

Πηγή: ΚΥΠΕ