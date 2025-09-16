Καρέ-καρέ την επέκταση των επιθέσεων στην πόλη της Γάζας αποτυπώνει χάρτης που δημοσιεύτηκε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) την Τρίτη (16.09.25), λίγο μετά τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στην πόλη, με στόχο την ολοκληρωτική κατάληψή της, όπως προβλέπει το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ήδη, στην επόμενη φάση της στρατιωτικής επιχείρησης που έχει λάβει την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» και η οποία έχει από τις πρώτες κιόλας ώρες στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40 Παλαιστίνιους, συμμετέχουν δύο μεραρχίες του ισραηλινού στρατού, με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι τα στρατεύματά τους επιχειρούν στη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων που βλέπουν στις κοινότητες Νεγκέβ και στις περιοχές Ράφα και Χαν Γιουνίς. Η ανακοίνωση του στρατού ανέφερε ότι τα στρατεύματά τους συνεχίζουν επίσης να επιχειρούν στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II



In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.



Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Στην πόλη της Γάζας έχουν εισβάλει η 162η και η 98η μεραρχία, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα προστεθεί και μια τρίτη μεραρχία, με δεκάδες χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στην επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα μεγάλο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε στην παλαιστινιακή πόλη που κάποτε έσφυζε από ζωή, καθώς οι δύο μεραρχίες άρχισαν να προελαύνουν σε νέες γειτονιές τις, πέρα ​​από εκείνες που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

«Η δραστηριότητα των στρατευμάτων ξεκίνησε σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και αναμένεται να επεκταθεί σύμφωνα με την τρέχουσα εκτίμηση της κατάστασης» ανέφερε.

«Πλήγματα σε πάνω από 850 στόχους»

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πλήξει περισσότερους από 850 «τρομοκρατικούς στόχους» και «εκατοντάδες τρομοκράτες» στην πόλη της Γάζας την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ο IDF σε ανακοίνωσή του.

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, τα χερσαία στρατεύματα πρόκειται να προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη και να την περικυκλώσουν.

Ο στρατός εκτιμά ότι υπάρχουν χιλιάδες μέλη της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και περίπου 600.000 πολίτες που δεν έχουν ακόμη εκκενώσει την περιοχή.

تصاعد الدخان جراء استهدافات وتفـ"جير روبوتات مفخخة لتدمير المنازل في حيي تل الهوى والرمال بمدينة غـ"زة.. pic.twitter.com/oi4WLtAQMD — فلسطين بوست (@PalpostN) September 16, 2025

Ο αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, συντονίζει προσωπικά την επίθεση από τη Νότια Διοίκηση.

Επιπλέον 60.000 έφεδροι έχουν επιστρατευθεί

Υπενθυμίζεται ότι, περίπου 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στο πλαίσιο των «Αρμάτων του Γεδεών ΙΙ» επιπλέον των άλλων 70.000 που βρίσκονται ήδη στις εφεδρείες.

Παρά τις αναφορές για εξάντληση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι το ποσοστό προσέλευσης των εφέδρων είναι υψηλό και φτάνει το 75%-85% στις περισσότερες μονάδες.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός πυροδότησε το πρωί της Τρίτης αρκετά τηλεκατευθυνόμενα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού γεμάτα με εκρηκτικά στις γειτονιές Τελ αλ-Χάουα και Ριμάλ της πόλης της Γάζας.

Δραματικές ώρες για τους Παλαιστίνιους

Την ώρα, λοιπόν, που ο ισραηλινός στρατός μεθοδικά και συγκροτημένα προχωρά εξαπολύει μαζικές επιθέσεις σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού, οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας βρίσκονται για μία ακόμη φορά αντιμέτωποι με τον ξεριζωμό.

«Έφυγα μόνο για αυτά τα παιδιά αλλά ελπίζω να με χτυπήσει μια ρουκέτα και να πεθάνω για να βρω παρηγοριά, γιατί αυτό δεν είναι ζωή» λέει κάτοικος του πολιορκημένου θύλακα.

O μικρός Άχμεντ, απαρηγόρητος, κλαίει στα χαλάσματα του σπιτιού του: «Το σπίτι χάθηκε… Πού θα μείνουμε»…

"Απάνθρωπο" να περιμένει κάποιος ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας, λέει η Unicef

Αξιωματούχος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά δήλωσε σήμερα ότι είναι «απάνθρωπο» να περιμένει κάποιος ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα φύγουν από την Πόλη της Γάζας καθώς οι καταυλισμοί νοτιότερα είναι μη ασφαλείς, υπερπλήρεις και ανεπαρκώς εξοπλισμένοι για να τα δεχθούν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής του στην Πόλη της Γάζας, το βασικό αστικό κέντρο στον θύλακα όπου το Ισραήλ έχει δώσει εντολή τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Έως τώρα, πάνω από 140.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας και έχουν μετακινηθεί νοτιότερα από τις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα πληθυσμό περίπου 1 εκατομμυρίου ανθρώπων.

«Είναι απάνθρωπο να αναμένει κάποιος σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά, τσακισμένα και τραυματισμένα από τις 700 και πλέον ημέρες αδυσώπητης σύγκρουσης, να εγκαταλείψουν μια κόλαση και να καταλήξουν σε μια άλλη», δήλωσε η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της Unicef, σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από τον καταυλισμό του Μαουάσι στη Γάζα.

Οι συνθήκες εκεί είναι τόσο απελπιστικές που κάποιοι, οι οποίοι έφυγαν για να γλιτώσουν από τη νέα επίθεση στην Πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, γυρνούν και πάλι προς τα πίσω, εκεί που πέφτουν βόμβες, όπως δήλωσαν στο Reuters.

«Οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν κάποια καλή επιλογή –να παραμείνουν στον κίνδυνο ή να διαφύγουν σε ένα μέρος που επίσης γνωρίζουν ότι είναι επικίνδυνο», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι κάποια παιδιά έχουν σκοτωθεί στον καταυλισμό του Μαουάσι ενώ προσπαθούσαν να βρουν νερό.

Η Ίνγκραμ περιέγραψε ότι είδε πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν αυτή την εβδομάδα την Πόλη της Γάζας, ακολουθώντας τον βασικό δρόμο εξόδου από εκεί. Μία μητέρα, η Ίσραα, έκανε τη διαδρομή αυτή με τα πόδια, συνοδευόμενη από τα πέντε, πεινασμένα και διψασμένα παιδιά της, δύο εκ των οποίων δεν είχαν παπούτσια, δήλωσε η Ίνγκραμ, που τα συνάντησε.

«Περπατούσαν στο άγνωστο –χωρίς σαφή προορισμό ή σχέδιο—με λίγες ελπίδες να βρουν παρηγοριά», δήλωσε η Ίνγκραμ.

