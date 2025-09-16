Αναδίπλωση και προσαρμογή σε πιέσεις και την αποφυγή ευθείας εμπλοκής με το Ισραήλ αποτυπώνει η απομάκρυνση Τούρκων βουλευτών από τον παγκόσμιο στολίσκο Sumud, που κατευθύνεται στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο παγκόσμιος στολίσκος Sumud, ο οποίος απέπλευσε με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, έφτασε στην Τυνησία. Πέντε Τούρκοι βουλευτές, που αναμενόταν να ενταχθούν στον στόλο στην Τυνησία, δεν έλαβαν άδεια συμμετοχής. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την απόρριψη του αιτήματός τους.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκιγέ αναφέρει ότι πέντε Τούρκοι βουλευτές αφαιρέθηκαν από τη λίστα συμμετεχόντων στο στόλο. Οι βουλευτές δήλωσαν ότι «έλαβαν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι το ισραηλινό κατοχικό καθεστώς σκόπευε να κλιμακώσει τις εντάσεις με την Τουρκία μέσω αυτών και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει Τούρκους βουλευτές σε αντάλλαγμα για ομήρους που κρατούσε η Χαμάς». Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια χειραγώγηση, οι βουλευτές συμμορφώθηκαν με την απόφαση διαγραφής τους από τη λίστα.

Αρχικά υπήρχαν 150 Τούρκοι συμμετέχοντες, αλλά περίπου 100 εθελοντές αφαιρέθηκαν από τη λίστα και πολλοί επέστρεψαν στην πατρίδα τους.