Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα σκάφος βενεζουελάνικου καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών το οποίο κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

«Η επίθεση εξαπολύθηκε καθώς αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκωτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (…) προς τις ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Επανέλαβε πως τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών αντιπροσωπεύουν «απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς και για αμερικανικά συμφέροντα ζωτικής σημασίας».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας 27 δευτερολέπτων που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στο σκάφος, που διακρίνεται φλεγόμενο μετά την έκρηξη.

Στις αρχές του μήνα, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει ταχύπλοο το οποίο φερόταν να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας.

#ATENCIÓN | El presidente Donald Trump confirma un segundo ataque de Estados Unidos contra una embarcación de Venezuela que transportaba drogas en aguas internacionales del Caribe. "Resultó en 3 terroristas masculinos abatidos", dijo. https://t.co/fcFbGKzsMo pic.twitter.com/tj1o2EbriO — NTN24 (@NTN24) September 15, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ