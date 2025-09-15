Κρατική Υπηρεσία Προστασίας της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε drone που πετούσε πάνω από τοποθεσίες με κυβερνητικά κτίρια, ανάμεσά τους η οδός Παρκόβα και το προεδρικό μέγαρο Μπελβεντέρ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μέσω της πλατφόρμας Χ.

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε κλίμα αυξημένων εντάσεων στην περιοχή μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά drones.