Κρατική Υπηρεσία Προστασίας της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε drone που πετούσε πάνω από τοποθεσίες με κυβερνητικά κτίρια, ανάμεσά τους η οδός Παρκόβα και το προεδρικό μέγαρο Μπελβεντέρ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μέσω της πλατφόρμας Χ.
Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.
Το επεισόδιο σημειώθηκε σε κλίμα αυξημένων εντάσεων στην περιοχή μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά drones.
— Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025