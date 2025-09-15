Ξεκίνησε σήμερα σε δικαστήριο του Παρισιού η δίκη 12 ακτιβιστών υποβοηθούμενης ευθανασίας με την κατηγορία ότι βοήθησαν ανθρώπους, τόσο ασθενείς όσο και υγιείς, να αποκτήσουν βαρβιτουρικά για να δώσουν τέλος στη ζωή τους.

Ηλικίας από 74 έως 89 έτη, αυτά τα μέλη της οργάνωσης Ultime Liberté (σ.σ. Ύστατη Ελευθερία) διώκονται επειδή, στο χρονικό διάστημα μεταξύ Αυγούστου 2018 και Νοεμβρίου 2020, βοήθησαν δεκάδες ανθρώπους να αγοράσουν μέσω διαδικτύου πεντοβαρβιτάλη, ένα βαρβιτουρικό που επιφέρει γρήγορο και ανώδυνο θάνατο.

Το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία αποτελεί ευαίσθητο θέμα στη Γαλλία και επανέρχεται τακτικά στη δημόσια συζήτηση χάρη σε υποθέσεις που προκαλούν συγκίνηση στην κοινωνία και διχάζουν ακόμη και την ιατρική κοινότητα.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τον Μάιο σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο υπέρ του δικαιώματος στην υποβοηθούμενη ευθανασία. Αν το νομοσχέδιο τελικά εγκριθεί, η Γαλλία θα γίνει η όγδοη ευρωπαϊκή χώρα που νομιμοποιεί αυτό το δικαίωμα.

Αν και το ζήτημα διχάζει την κοινωνία, η ακτιβιστική δραστηριότητα της Ultime Liberté υπερβαίνει το παραδοσιακό αίτημα οργανώσεων υπέρ της ευθανασίας για το «δικαίωμα στην υποβοηθούμενη ευθανασία» για ασθενείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο νόσου και υποφέρουν.

Θεωρώντας τον εαυτό της ως συνέχεια των ακτιβιστικών κινημάτων της δεκαετίας του 1960 και του 1970 (αντισύλληψη, άμβλωση) για την ελευθερία ελέγχου του σώματος, η Ultime Liberté ωθεί αυτή τη λογική στα άκρα και απαιτεί το δικαίωμα στην «γαλήνια» αυτοκτονία, είτε ένας άνθρωπος είναι άρρωστος είτε όχι, εφόσον αυτός που κάνει αυτή την επιλογή έχει πλήρη συνείδηση και η απόφασή του είναι αποτέλεσμα στοχασμού.

«Η αυτοκτονία έχει αποποινικοποιηθεί μετά την Επανάσταση, αλλά υπάρχουν πολλοί νόμοι που εμποδίζουν την ελευθερία της αυτοκτονίας, της μη βίαιης αυτοκτονίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κλοντ Ουρί, πρόεδρος της Ultime Liberté και βασική κατηγορούμενη στη δίκη του Παρισιού.

Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019 μετά από πληροφορία από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με ένα μεξικανικό δίκτυο πωλήσεων βαρβιτουρικών.

Σε υγρή μορφή, η πεντοβαρβιτάλη συσκευαζόταν σε καφέ μπουκάλια με μπλε καπάκια και αποστέλλονταν σε όλο τον κόσμο με την "ανώδυνη" ετικέτα «Φυσικά Καλλυντικά».

Πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας νωρίς το απόγευμα, περίπου 70 μέλη της οργάνωσης διαδήλωσαν μπροστά από το δικαστήριο του Παρισιού, φορώντας κίτρινα γιλέκα και κρατώντας πλακάτ που απαιτούσαν «έλεγχο της ζωής μέχρι το τέλος», σημείωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ