Χτύπημα στα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων, που ανθούν στη σκιά της ατιμωρησίας, κατάφερε η κυβέρνηση της Τρίπολης, κατάσχοντας, στην περιοχή Ντάφνιγε της πόλης Μισράτα, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, εργοστάσιο που κατασκεύαζε βάρκες για παράνομες μεταναστευτικές προσπάθειες, ενώ συνελήφθησαν 25 άτομα.

Η Ειδική Δύναμη Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης ανακοίνωσε μέσω της σελίδας της στο Facebook ότι «η μονάδα παρακολουθούνταν εδώ και καιρό από την υπηρεσία ερευνών». Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε από τον Εισαγγελέα Παράνομης Μετανάστευσης της δυτικής Μισράτα.

«Κατασχέθηκαν βάρκες που είχαν κατασκευαστεί για παράνομη μετανάστευση και ορισμένα απαγορευμένα υλικά που βρέθηκαν στο εργοστάσιο, ενώ 25 πολίτες του Μπαγκλαντές τέθηκαν υπό κράτηση με την αιτιολογία ότι εμπλέκονταν σε παράνομες μεταναστευτικές δραστηριότητες». Τα κατασχεθέντα υλικά και οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία για την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών.

Η Λιβύη και δη η ανατολική πλευρά, που διοικείται από τη μη αναγνωρισμένη διοίκηση του Χαφτάρ, παραμένει βασικό σημείο διέλευσης για μετανάστες που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη από την υποσαχάρια Αφρική, με τις επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου να μετατρέπονται συχνά σε θανατηφόρες παγίδες.

Η κατάσχεση και σύλληψη από την αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Ντμπεϊμπά δείχνει το εύρος της βιομηχανίας της παράνομης μετανάστευσης, που εκμεταλλεύεται την πολιτική αστάθεια της χώρας.