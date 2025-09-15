Έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα social media συνεχίζει να προκαλεί ο δολοφονία του Τσαρλιε Κερκ ιδιαίτερα το γεγονός πως ορισμένοι χρήστες χλεύασαν ή γιόρτασαν τον θάνατό του, συχνά αναφερόμενοι στις αμφιλεγόμενες απόψεις του Κέρκγια τα όπλα, τη μετανάστευση και άλλα ζητήματα που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.



Αυτό οδήγησε σε ένα συντονισμένο κίνημα από συντηρητικούς ακτιβιστές, πολιτικούς και online λογαριασμούς, που εντόπισαν και δημοσιοποίησαν τέτοια σχόλια, προκαλώντας μαζικές καταγγελίες σε εργοδότες. Το αποτέλεσμα είναι ένα κύμα απολύσεων, αναστολών και πειθαρχικών μέτρων σε διάφορους κλάδους, ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και εταιρείες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον 15-30 άτομα έχουν χάσει τη δουλειά τους ή αντιμετωπίζουν κυρώσεις μέχρι σήμερα, ενώ χιλιάδες καταγγελίες συνεχίζονται.





Radical leftists were fired from their jobs after posting videos celebrating Charlie's death.



You can't help but smile as you watch.





Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως και μέλη της κυβέρνησής του, έχουν τοποθετηθεί υπέρ απολύσεων, πιέζοντας εταιρείες και θεσμούς να λάβουν μέτρα.

Σε πολιτείες όπως η Φλόριντα και η Οκλαχόμα, υπουργεία Παιδείας απειλούν με έρευνες, ενώ στον στρατό και σε κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν εκδοθεί εντολές για πειθαρχικές δράσεις. Οι εταιρείες, από την πλευρά τους, ανταποκρίνονται ταχύτατα σε μαζικές καταγγελίες, επικαλούμενες πολιτικές μηδενικής ανοχής απέναντι σε βία και μίσος





BREAKING: MSNBC has fired political analyst Matthew Dowd after his comments on the killing of Charlie Kirk.

Το φαινόμενο αυτό έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από τα όρια της ελευθερίας του λόγου. Νομικά, οι απολύσεις δεν παραβιάζουν συνταγματικά δικαιώματα, αφού αφορούν ιδιωτικούς εργοδότες. Ωστόσο, πολλοί βλέπουν να δημιουργείται μια νέα μορφή «κυνηγιού μαγισσών» από τη δεξιά, σε συνέχεια της «cancel culture» που κατά το παρελθόν αποδόθηκε στην αριστερά.

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής: εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι αλλά και υπάλληλοι μεγάλων εταιρειών όπως η NFL, αεροπορικές και νοσοκομεία. Στην Ατλάντα, κολοσσοί όπως η Delta και η Coca-Cola έχουν προχωρήσει σε αναστολές συμβάσεων, ενώ ακόμη και Καναδοί πολίτες είδαν την είσοδό τους στις ΗΠΑ να απαγορεύεται λόγω αναρτήσεων.





Another huge fan of Charlie Kirk's was just fired from her job at AAA.



Keep this going until they all understand that freedom of speech doesn't mean freedom from consequences.

Η δεξιά πλευρά θεωρεί αυτές τις κινήσεις «δικαίωση» και ζητά περαιτέρω απολύσεις και συλλήψεις, με στελέχη όπως ο Στιβ Μπάνον να πιέζουν για μαζικές διώξεις. Από την άλλη, προοδευτικοί κύκλοι καταγγέλλουν εκτεταμένο «doxxing» και φίμωση, εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση, με περιστατικά όπως «swatting» σε πανεπιστημιακούς χώρους.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ· αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί σε Βραζιλία και Καναδά, με εταιρείες να απολύουν εργαζομένους που χλεύασαν τον θάνατο του Κερκ.