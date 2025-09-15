Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε σήμερα τις μουσουλμανικές χώρες να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ πριν από τη συνάντηση κορυφής που οργανώνεται στη Ντόχα προκειμένου να δοθεί απάντηση στην πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα στο Κατάρ το Ισραήλ, που στοχοθέτησε αξιωματούχους της Χαμάς.

«Είναι δυνατόν οι μουσουλμανικές χώρες να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με αυτό το ψευδοκαθεστώς και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν πιο πολύ την ενότητα και τη συνοχή τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν πριν από την αναχώρησή του για το Κατάρ, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι η συνάντηση θα «οδηγήσει σε μια απόφαση» για τα μέτρα που θα ληφθούν σε βάρος του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ