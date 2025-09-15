Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ανακοινώνοντας την πρόθεση διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, οι έρευνες πρόκειται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.Η τουρκική NAVTEX ήρθε λίγες ημέρες μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, αδιαφορώντας για τις τουρκικές αντιρρήσεις και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αντίδραση της Αθήνας

Η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα με την έκδοση αντι-NAVTEX (154/25) από τον σταθμό Λήμνου, επισημαίνοντας ότι η τουρκική ανακοίνωση δεν έχει ισχύ, καθώς αναφέρεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας.

Η Αθήνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού σκάφους και παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν εξελίξεις.

Το «Πίρι Ρέις» αναμένεται να πλεύσει στην ευρύτερη περιοχή της νησίδας Καλόγερος, η οποία περιλαμβάνεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων — γεγονός που εδώ και χρόνια προκαλεί την έντονη ενόχληση της Άγκυρας.